عضو باللجنة العسكرية المشتركة : طرفي النزاع سيتحملان مسؤولية إزالة الألغام في المناطق التي تقع تحت سيطرتهما

قال عضو باللجنة الفنية لإزالة الألغام المنبثقة عن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” من جانب حكومة الوفاق غير المعتمدة، إن اجتماع اللجنة في سرت ناقش الأمور التقنية والفنية الخاصة بإزالة الألغام للأغراض الإنسانية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي لسكان المنطقة وعودة النازحين.

وأوضح عضو اللجنة في تصريحات صحفية أن كل طرف من طرفي النزاع يتحمل مسؤولية إزالة الألغام في المناطق التي تقع تحت سيطرته، لافتا إلى أن العمل سيكون بتعاون وتنسيق متبادل من قبل الجانبين في ذات الوقت.

وأكد العضو أن اللجنة من طرفها سترفع تقرير إلى الجهات التنفيذية في طرابلس لتحضير المعدات اللازمة للبدء في إزالة الألغام، لافتا إلى أن بداية العمل كمرحلة أولى ستكون في 200 متر من المساحة الكلية على الطريق الساحلي، ثم تزيد تدريجيا حتى الوصول إلى عمق 5 كيلومترات.

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