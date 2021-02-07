السفيرة الامريكي لدى ليبيا يهنئ الدبيبة ويدعوه لتشكيل حكومة تكنوقراط

هنئ السفير الامريكي لدى ليبيا رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد الدبيبة .
وقالت السفارة في بيان اليوم الأحد إن السفير نورلاند تحدث مع رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد الدبيبة لتهنئته على نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأكد البيان أن السفير نورلاند شجع رئيس الوزراء المنتخب على تحديد فريق حكومي مصغّر وكفء وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك البدء في العمل على تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين في جميع أنحاء البلاد التي تتعلق بقضايا ملحّة مثل الكهرباء، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتحضير للانتخابات في ديسمبر.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تتمنى النجاح للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة خلال هذه الفترة الانتقالية المحورية وهي على استعداد لمساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر وديمقراطي.
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