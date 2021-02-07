السفير الأميركي يدعو الدبيبة إلى تشكيل فريق تكنوقراطي.. والتركيز على أزمة الكهرباء

شجع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رئيس رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد الدبيبة على «تحديد فريق حكومي مصغّر وكفء وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب»، مشيرا إلى ضرورة التركيز على أزمة الكهرباء.

وقال بيان صادر عن السفارة اليوم الأحد إن نورلاند هنأ الدبيبة على نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي، وشجعه على «البدء في العمل على تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين في جميع أنحاء البلاد التي تتعلق بقضايا ملحّة مثل الكهرباء، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتحضير للانتخابات في ديسمبر».

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة «تتمنى النجاح للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة خلال هذه الفترة الانتقالية المحورية»، وأنها على استعداد لمساعدة ليبيا في «سعيها لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر وديمقراطي».

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