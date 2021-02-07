عاجل ليبيا الان

عاجل//أنباء عن توجه المنفي إلى طرابلس قبل زيارة طبرق

تم النشر منذُ 29 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت أنباء، الأحد، بأن رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، سيتوجه إلى طرابلس اليوم قبل زيارة مدينة طبرق

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • امر طبيعى ان يتسلم الرئاسة اولا من المندس فاسد السراق قبل ان يذهب الى بلده طبرق المحررة الخالية من الخوان والمرتزقة يذهب قائد اعلى للجيش الوطنى مع نائبيه ليرى الفرق بين طبرق والزاوية وطرابلس المحتلتين

    رد