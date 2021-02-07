عاجل//أنباء عن توجه المنفي إلى طرابلس قبل زيارة طبرق

أفادت أنباء، الأحد، بأن رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، سيتوجه إلى طرابلس اليوم قبل زيارة مدينة طبرق

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24