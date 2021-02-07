تقرير يكشف أخر مخرجات اجتماعات لجنة الـ10 العسكرية

كشف تقرير لصحيفة البيان الإماراتية، أخر مخرجات اجتماعات لجنة الـ10 العسكرية المستمرة من الـ4 وحتى الـ7 من فبراير الجاري، مشيرة إلى أن الاجتماعات المنعقدة في مدينة سرت خلصت إلى الاتفاق على البدء الفعلي في عمليات نزع الألغام ومخلفات الحرب، بداية من يوم الأربعاء المقبل، فضلًا عن مطالبة مجلس الأمن الدولي بمتابعة مخرجات مؤتمر برلين.

وأضاف التقرير أن المطالبة تخص إلزام الدول المعنية بسحب مقاتليها فورًا من ليبيا، فيما أعلنت اللجنة ترحيبها بنتائج ملتقى الحوار السياسي الذي توج في جنيف باختيار مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة موحدة جديدة، مع تثمين جهود المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز والفريق التابع لها لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

وأشار التقرير، إلى أن اللجنة ثمنت التزام القادة الميدانيين الكامل بوقف إطلاق النار الذي وفر الظروف والأجواء المناسبة لمزيد من عمليات إطلاق المحتجزين، وإنتاج عملية سياسية جادة أدت إلى تشكيل مجلس رئاسي وتسمية رئيس حكومة وحدة وطنية، مبينًا أن إزالة الألغام ومخلفات الحرب بداية لفتح الطريق الساحلي.

وأوضح التقرير أن اللجنة الفرعية لإخلاء خطوط التماس المنبثقة عن لجنة الـ10 ستباشر بإعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام في المنطقة المحددة والمتعلقة بفتح الطريق الساحلي، فيما أبرزت اللجنة ما يتعلق بمناقشاتها مع البعثة الأممية للخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين الدوليين.

وأكد التقرير، أنه تمت مناقشة تنظيم العمل الداخلي بين اللجنة واللجان الفرعية وتحديد المهام، فيما باشر فريق من المنطقة الشرقية بإحضار المعدات ليبدأ عمله خلال يومين، على أن يتم خلال أسبوعين نزع كل الألغام وإعلان فتح الطريق الساحلي في وقت تم فيه فتح بوابة دوفان الرابطة بين مدن مصراتة وبني وليد والجنوب.

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