ليبيا الان

وزارة الدفاع التركية تجري تدريبات لعناصر من قوات الوفاق

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها قدمت تدريبات لعناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في تخصص الضفادع البشرية في ليبيا، مؤكدة أن التدريبات المشتركة مستمرة في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين الطرفين.

ونقلت صحيفة البيان عن مصادرها  أن تركيا مستمرة في تقديم الدعم إلى ليبيا في مجالات التعليم والصحة والاستشارات العسكرية وإزالة الألغام، ضمن التزامها بالاتفاق المبرم في 26 ديسمبر عام 2019 مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، ويعد هذا الأمر وفق بعض المراقبين استمراراً لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف، والذي تعهدت من خلاله اللجنة العسكرية 5+5 على الوقف الفوري لإطلاق النار.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • من وقع معكم دون تصديق من البرلمان رحل وهو فاسد السراق رحل من لم يحصل على ثقة البرلمان وجاء من يحتاج لنيل ثقة البرلمان وغير ملتزم الا باتفاقيات مصدق عليها من نواب الشعب وانتم محتلون من حق الشعب الليبى استخدام الكفاح المسلح ضدكم طبقا للقانون الدولى ارحلوا قبل ان ترحلوا فى توابيت

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