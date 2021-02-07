انطلاق أعمال العمرة السنوية بشركة الزاوية لتكرير النفط

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، عن انطلاق أعمال العمرة السنوية بالشركة اليوم، والتي تستهدف صيانة شاملة لوحدات التقطير ووحدات الكيروسين الأولى.

وبحسب الشركة في بيان اليوم، باشرت فرق العمل بمختلف تخصصاتها، أعمالها المبرمجة لليوم الأولى، باستلام أوامر العمل المخصصة لهم والتوجه مباشرة إلى التنفيذ.

وأوضحت أن رئيس وأعضاء لجنة الإدارة، قاموا بجولة صباح اليوم بمواقع العمل المختلفة، للوقوف عن كثب على عملية البداية الفعلية لأعمال العمرة ولتحفيز المستخدمين وتشجيعهم.

وتابعت أن جميع المشاركين في العمرة ملتزمون ببرتوكول الوقاية من جائحة كورونا، وتم توفير المستلزمات اللازمة ومتطلبات الوقاية من هذه الجائحة من قبل الإدارة المختصة بهذا الموضوع.

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