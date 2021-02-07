ويليامز: إذا لم يمنح مجلس النواب حكومة ” الدبيبة” الثقة القرار سيعود لأعضاء ملتقى الحوار السياسي

قالت المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الأحد، إن مجلس النواب أمامه 21 يومًا للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأوضحت ويليامز في كلمتها بالملتقى السياسي بجينيف أن عدم منح الثقة للحكومة يعني أن القرار سيعود في هذا الشأن لأعضاء ملتقى الحوار السياسي.

وأشارت ويليامز إلى أنه يتوجب علي رئيس الحكومة المنتخب عبد الحميد دبيبة تشكيل حكومته خلال فترة لا تزيد على 21 يومًا، وتقديم برنامج عملها إلى مجلس النواب للمصادقة الكاملة ومنح الثقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24