السيسي: سندعم الحكومة الليبية الجديدة وسنتعاون معها بعد نيلها ثقة البرلمان

ليبيا – قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الأمور داخل الدولة الليبية تتحسن بإجراء مصر الذي اتخذته بضرورة الحفاظ على الخط الأحمر للحفاظ على السلام في ليبيا، مؤكدًا حرص مصر على التحرك من أجل السلام والعمران والحفاظ على الاستقرار في منطقة تعرّضت لهزة كبيرة في آخر 20 سنة.

السيسي وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” على شاشة “MBC مصر” أمس السبت أضاف: “أما بالنسبة إلى المجلس المؤقت في ليبيا، فإننا داعمون لهم وسنتواصل معهم خلال الفترة المقبلة، ومستعدون للتعاون معهم لاستعادة ليبيا بالشكل المناسب والاستعداد للانتخابات في ليبيا بعد تشكيل الحكومة ونيلها ثقة البرلمان”.

وأوضح الرئيس المصري أن قوة مصر لا تنبع من مؤسساتها فقط، لكن من مؤسساتها وشعبها، وإن شعبها كلما كان صلبًا وثابتًا فيمكن عندها أن نطمئن على مصر، كما أن الأوضاع الخارجية مرتبطة دائمًا بالأوضاع الداخلية، مضيفًا: “قوتي وقوة مصر مش نابعة مني ولا من إدارتي السياسية ولا من مؤسسات الدولة الخارجية، لكن نابعة من المصريين”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية