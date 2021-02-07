منذ اختياره رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد.. ظهور صفحات مزورة تحمل اسم المنفي

أفادت مصادر صحفية، أنه منذ إعلان اختيار محمد المنفي في منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد في آخر جولات ملتقى الحوار السياسي بجنيف وظهرت عشرات الصفحات التي تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت المصادر إلى أنه مع ظهور العديد من تلك الصفحات المزورة بدا انتشار تصريحات منسوبة زورا إلى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي.

وأخر تلك التصريحات التي انتشرت بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في إحدى الصفحات المزورة هو تقديم المنفي الشكر إلى فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق على تهنئته بفوزه بالمنصب.

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