السفير الأمريكي لـ«ديبية»: نشجعكم على اختيار فريق حكومي مصغّر يحظى بثقة البرلمان

قدم السفير الأمريكي لدى ليبيا اليوم الأحد، التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء المنتخب عبد الحميد الدبيبة، على فوزه بالمنصب الجديد.

وقالت السفارة في بيان اليوم الأحد إن السفير نورلاند تحدث مع رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد الدبيبة لتهنئته على نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكد البيان أن السفير نورلاند شجع رئيس الوزراء المنتخب على تحديد فريق حكومي مصغّر وكفء وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكد على البدء في العمل على تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين في جميع أنحاء البلاد التي تتعلق بقضايا ملحّة مثل الكهرباء، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتحضير للانتخابات في ديسمبر.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تتمنى النجاح للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة خلال هذه الفترة الانتقالية المحورية وهي على استعداد لمساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر وديمقراطي.