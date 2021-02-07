الهيئة الفزانية تدعو الحكومة الجديدة للتواصل مع كافة الأطراف

أعربت الهيئة الفزانية، عن تهنئتها للشعب الليبي بمناسبة نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في اختيار سلطة تنفيذية جديدة موحدة للبلاد.

كما توجهت الهيئة، في بيان أصدرته بالشكر للأطراف السياسية الليبية المتحاورة وأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في جينيف وصوت بكل شفافية لاختيار قائمة من القوائم المتنافسة، وشكرها لجميع من شارك في كافة المجاميع الانتخابية الثلاث وتقدم بالترشح لعضوية السلطة التنفيذية.

وقالت الهيئة، إنها تتمنى للمجلس الرئاسي ولرئيس الوزراء الفائزين في عملية التصويت التوفيق في القيام بما يلزم لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تضم كافة الاتجاهات السياسية مع مراعاة التوزيع الجغرافي ومع احترام نسبة مشاركة المرأة الليبية حسب التعهدات، وتدعو الهيئة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى التواصل الفعال مع كافة الأطراف السياسية الليبية بهدف تشكيل حكومة قوية يمكنها العمل في كل أنحاء ليبيا.

ودعت الهيئة، مجلسا النواب والدولة للمشاركة الفعالة مع رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة والإسراع في تنفيذ تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي وتعديلها حسب التفاهمات الأخيرة بهدف توحيد المؤسسات السيادية وتغيير مجالس إداراتها بما يحقق مشاركة واسعة للكفاءات الليبية شرقاً وغرباً وجنوباً.

كما دعت الهيئة جميع المؤسسات المعنية باستكمال الاستحقاق الدستوري الذي سيكون اساساً للانتخابات القادمة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، معربة في الوقت ذاته بعميق الامتنان وجزيل الشكر والعرفان لرئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز ولكامل فريق البعثة على جهودهم لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا؛ والشكر لكل الدول التي دعمت الحل السياسي واسهمت في انجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي.