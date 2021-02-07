مصراتة: التواصل مع «الجمارك» للإفراج عن شحنات متعلقة بعلاج مرضى الكلى

أكد عضو المجلس البلدي مصراتة، علي الناظوري، التواصل مع الإدارة العامة للجمارك من أجل الإفراج عن شحنات متعلقة بعلاج مرضى الكلى وصلت إلى ميناء طرابلس البحري.

وأوضحت بلدية مصراتة في بيان، اليوم الأحد، أن الناظوري اجتمع مع مدير مكتب الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى للوقوف على «آخر الإجراءات المتعلقة بتوريد مشغلات مرضى الكلى، والذي بدوره أكد وصول هذه المستلزمات إلى ميناء طرابلس البحري، وهي الآن تحت الإجراءات الجمركية».

وأشار مدير مكتب الإمداد الطبي إلى التواصل مع «الإدارة العامة للجمارك؛ من أجل تسهيل إتمام الإجراءات، والإفراج عن الشحنات بصورة مستعجلة، حيث سيتم الإفراج عنها، وتسليمها في مقار الإمداد الطبي».

كما نبهت البلدية إلى «المتابعة مباشرة من خلال عميد البلدية وأعضاء المجلس، واللجنة الصحية، لتوفير كل متطلبات مرضى الكلى، والأمراض الأخرى».

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