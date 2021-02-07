الشهيبي: هذا ما نأمله من السلطة التنفيذية الجديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

07 February, 2021

أعرب الناشط السياسي أحمد رشوان الشهيبي، عن مباركته لما جاء في مخرجات الحوار الليبي بجنيف، متمنيا التوفيق لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي وأعضائه ورئيس الحكومة عبدالحميد ادبيبة.

وقال الشهيبي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إن المهمة صعبة أمام السلطة التنفيذية الجديدة ونأمل منهم وبأسرع وقت ترميم النسيج الاجتماعي المتهالك من عام 2011 وجبر الضرر وخروج السجناء ودعم الخيرين من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وأن يكون الاهتمام بالمواطن بشيء ملموس، المواطن الليبي يعاني من تردي الأحوال المعيشية وتراكم الأزمات المالية ورفع قيمة الدخل لكل العاملين في كل قطاعات الدولة، كما نأمل منهم الاهتمام بشريحة المتقاعدين ودعم الشباب وعدم إقصائهم للقيام بواجباتهم اتجاه الوطن، والتأكيد على قانون الانتخابات القادمة والالتزام بموعدها المحدد والعمل على أن تكون نزيهة بعيدة عن كل الموانع والعوائق أمام أي شريحة من المجتمع، فمن حق الليبيين أن يختاروا من أرادوا أن يحكمهم، وختاماً لا ننكر تفاءلنا باختيار هذه الشخصيات التي لها من الوطنية ما يجعلها أن تنجح في كل الاستحقاقات المذكورة سلفاً ولكن من باب التذكير”.