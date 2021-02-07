«تعليم الوفاق» تعلن توزيع الميزانية التشغيلية على 64 مراقبة

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، تسلم 64 مراقبة تعليمية صكوك الميزانية التشغيلية للمؤسسات التابعة لها، والبالغ عددها 2603 مؤسسات تعليمية بقيمة 20 مليونا و564 ألف دينار، بحسب ما أفاد القسم المالي بالوزارة.

وأوضح القسم في إحصائية له نشرته الوزارة اليوم، أن مراقبات تعليم «مصراتة، تاورغاء، زليتن، هراوة، ظاهر الجبل، وازن، ككلة، القرضة، الشاطئ، غات، القطرون» والتي تضم 434 مؤسسة تعليمية، لم تتسلم صكوك الميزانية التشغيلية، لعدم موافاتها مكتب التقييم والمتابعة بالوزارة بتقرير تفصيلي للميزانية التشغيلية للعام الدراسي 2019-2020.

وأعلن وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام المهندس عادل جمعة، في تعميم سابق لمراقبي التعليم، عن صرف 25% من الميزانية التشغيلية لكل مؤسسة تعليمية على أعمال ومستلزمات النظافة، و25% على القرطاسية، و20% على مستلزمات الوقاية والتعقيم، و20% على صيانة خفيفة، و10% على إيجارات نقل واتصالات.

وطَاَلبَ الوكيل المراقبات التي لم تتسلم مخصصاتها باستيفاء إجراءاتها، مؤكداً مواصلة فريق تقييم جهوزية المؤسسات التعليمية مهامه لتفقد جاهزية المؤسسات لانطلاقة فعلية آمنة في الثالث عشر من فبراير الجاري.

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