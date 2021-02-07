نورلاند لـ الدبيبة: يجب تشكيل فريق حكومي مصغّر ليحظى بثقة البرلمان ويحضر للإنتخابات في موعدها

ليبيا- هنأ سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في اتصال هاتفي اليوم الأحد رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد دبيبة على نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي.

نورلاند شجع دبيبة في بيان نشره المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية على تحديد فريق حكومي مصغّر وكفء وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب، وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، مطالبًا إياه بالبدء في العمل على تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين في جميع أنحاء البلاد، والتي تتعلق بقضايا رئيسة مثل الكهرباء، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا والتحضير للانتخابات في ديسمبر المقبل.

وأعرب السفير الأمريكي عن تمني الولايات المتحدة النجاح للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة خلال هذه الفترة الانتقالية المحورية، وهي على استعداد لمساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر وديمقراطي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية