“المنفي” يتلقى دعوة من “ماكرون” لزيارة باريس

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، لزيارة باريس في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد يومين من استلام منصبه.

وجاءت الدعوة خلال اتصال هاتفي تلقاه المنفي من ماكرون، هنّأ خلالها الأخير رئيس المجلس الرئاسي بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.

وأكد الرئيس الفرنسي خلال المكالمة لـ”المنفي” على دعم باريس لليبيا للخروج من أزمتها، وضرورة تضافر الجهود لتحقيق ذلك، كما شدد على أن فرنسا تدعم عملية السلام في ليبيا.

وكان الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي قد تلقى، أمس السبت، اتصالاً هاتفياً من الممثّل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

ووفق بيان للخارجية الروسية، فقد “تمت مناقشة الوضع الحالي في ليبيا في ضوء نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، والذي انتخب كبار المسؤولين في القيادة الانتقالية الليبية”.

وعبّر بوغدانوف عن أمل موسكو في أن “يكون انتخاب القيادة الانتقالية في ليبيا علامة بارزة في طريق التغلب على الأزمة الحادة الطويلة في البلاد”، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على موقف روسيا بتفعيل وتعزيز التعاون الروسي الليبي متعدد الأبعاد على أساس “مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وتقاليد الصداقة”.

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