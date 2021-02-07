الوطني للأرصاد الجوية يحذر من هبوب رياح نشطة إلى قوية على طول الساحل الليبي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية على طول الساحل الليبي، من التاسعة صباح اليوم الأحد إلى الثانية عشرة غدا الإثنين، مع تفاوت سرعة الرياح ما بين 25 و35 عقدة.

وأوضح المركز، أنه من الساحل من رأس اجدير إلى سرت، السماء مغطاة جزئيا إلى كلي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، سرعتها مـا بـين 10 و25 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.75 متر، و البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وحرارة سطح البحر 16 درجة، والرؤيـة متوسطة إلى جيدة بسبب الأتربة المثارة.

أما الساحل من الخليج إلى طبرق، فإن السماء مغطاة جزئيا تتكاثر غدا، والرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيا غدا من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها ما بين 15 و30 عقدة تصل غدا إلى 35 عقدة على ساحل بنغازي والجبل الأخضر، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و2.00 متر، يصل يوم غدٍ إلى 2.50 متر على ساحل شحات، والبحر من خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وحرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18درجة، والرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة بسبب الأتربة المثارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24