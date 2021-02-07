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البشتي: على نواب المنطقة الغربية الذهاب إلى مقر البرلمان بطبرق للمصادقة على مخرجات الحوار السياسي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي، إن عدم ذهاب أعضاء مجلس النواب الذين من المنطقة الغربية إلى مقر البرلمان الرسمي بطبرق ؛ وذلك من أجل الاعتماد والمصادقة على ما تم اتخاذه من قرارات نتجت عن ملتقى الحوار السياسي ليس له ما يبرره ؛ بل ويعد إعاقة كبيرة وخطيرة وافشال لكل مخرجات الحوار السياسي ؛ والتي سيترتب عليها دون شك نتائج بالغة السوء بل خطيرة .

 

وأضاف  البشتي في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، لذا عليهم أن يتحملوا مسئوليتهم التاريخية ولا يكونوا عامل تخريب وفرقة ويذهبوا إلى مقر البرلمان بطبرق كي يتحقق النصاب ويصادقوا على ما تم الاتفاق عليه وما تم اتخاذه من قرارات للم شمل الوطن وخروجه من الأزمة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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