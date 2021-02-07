دبيبة: ملتزمون بالاستحقاق الانتخابي والدستوري

أخبار ليبيا 24

عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، عن أمله بأن تتمكن السلطة التنفيذية الجديدة من إنهاء النزاع والوصول إلى انتخابات على أسس دستورية ديمقراطية تنهي المراحل الانتقالية في ليبيا.

وأكد دبيبة في كلمة له، اليوم الأحد، إنه على استعداد للعمل مع الجميع من كافة المدن والمناطق، مشيرا إلى أنه سيتعامل بإيجابية مع المجلس الرئاسي لتحسين جودة الخدمات.

وأوضح دبيبة بأنه سيلتزم بالاستحقاق الانتخابي والدستوري وسيدعم المرأة والشباب، مهنئا كافة الليبيين على التوافق على خارطة طريق سياسية جديدة.

وتابع دبيبة، “أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز وعلى رأسهم البعثة الأممية ورئيستها ستيفاني وليامز”.

وأكد دبيبة أن الفوز يتجاوز مسألة انتصار قائمة بذاتها إلى ما هو أكبر من ذلك، مشيرا إلى أنه على يقين بأنهم قادرون على الرقي بالوطن وطي صفحة الماضي.