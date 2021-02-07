أبوبكر سعيد: على السراج تسليم السلطة للمنفي قبل تشكيل الحكومة الجديدة

دعا عضو مجلس النواب المقاطع أبو بكر سعيد، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بقيادة فائز السراج، إلى سرعة تسليم السلطة إلى المجلس الرئاسي الجديد بقيادة محمد المنفي.

وقال سعيد في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إن الكل يعلم أن مهام المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة محددة والفترة الزمنية قصيرة جدًا، ويجب استغلال كل ساعة فيما تبقى لتحقيق الأهداف والمهام التي أوكلت للسلطة التنفيذية الجديدة، وأهمها الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر 2021 م.

وأضاف النائب المقاطع: “أولى الخطوات، على المجلس الرئاسي الحالي أن يبادر فورًا ويسلم السلطة مباشرة للرئاسي الجديد، ويستمر الوزراء المفوضون في تصريف أعمال وزاراتهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة، ومنح الثقة للحكومة يجب أن تتم في المواعيد المحددة”.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أول من أمس الجمعة عن النتيجة النهائية لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على السلطة الجديدة، والتي انتهت بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك أصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.