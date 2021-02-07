اللواء الصوصاع: نشر مراقبين دوليين بعد فتح الطريق الساحلي

دعا عضو اللجنة العسكرية المشتركة اللواء فرج الصوصاع، إلى ضرورة الالتزام بإخراج المرتزقة من البلاد.

وقال الصوصاع في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إن فرق الهندسة العسكرية ستباشر إزالة الألغام من الطريق الساحلي تمهيدا لسحب الآليات من خطوط التماس وفتح الطرق بين مصراتة وسرت.

وأضاف أن مهمة نشر المراقبين الدوليين ستقتصر فقط على عدد محدود منهم ودون أسلحة، مؤكدا مخاطبة اللجنة العسكرية للأمم المتحدة لنشرهم بعد إتمام عملية إعداد وتهيئة فتح الطريق الساحلي.

وحول نهاية المدة الممنوحة للمرتزقة والمقاتلين الأجانب، طالب الصوصاع الدول الراعية لاتفاقي برلين وجنيف بضرورة دعمهم لتنفيذ مخرجات اتفاقهم ورحيل كافة العناصر الأجنبية من ليبيا.