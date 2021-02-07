نورلاند يحث دبيبة على التحضير للانتخابات في ديسمبر

هنأ السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد دبيبة بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وشجع نورلاند، دبيبة على تحديد فريق حكومي مصغّر وكفء وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك البدء في العمل على تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين في جميع أنحاء البلاد التي تتعلق بقضايا ملحّة مثل الكهرباء، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتحضير للانتخابات في ديسمبر.

ونقل نورلاند تمنيات الولايات المتحدة بالنجاح للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة خلال هذه الفترة الانتقالية المحورية وهي على استعداد لمساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر وديمقراطي.

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