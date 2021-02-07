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تعليم الوفاق:  64 مراقبة تسلمت ميزانياتها التشغيلية

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 أخبار ليبيا 24

أكدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أنها سلمت 64 مراقبة تعليمية صكوك الميزانية التشغيلية للمؤسسات التابعة لها، والبالغ عددها 2603 مؤسسات تعليمية بقيمة 20 مليونا و564 ألف دينار.

وأفاد القسم المالي بالوزارة في إحصائية نشرها، اليوم الأحد،، أن مراقبات تعليم “مصراتة، وتاورغاء، وزليتن، وهراوة، وظاهر الجبل، ووازن، وككلة، والقرضة، والشاطئ، وغات، والقطرون” والتي تضم 434 مؤسسة تعليمية، لم تتسلم صكوك الميزانية التشغيلية، لعدم موافاتها مكتب التقييم والمتابعة بالوزارة بتقرير تفصيلي للميزانية التشغيلية للعام الدراسي 2019-2020.

 

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مراقبات التعليم وزارة تعليم الوفاق

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اخبار ليبيا 24

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