أبو عجيلة لـ ليبيا 24: إجراء الانتخابات في موعدها ضرورة ملحة لإنهاء الانقسام في ليبيا

قال عضو لجنة الحوار السياسي الدكتور محمد أبو عجيلة، إن الانتخابات باتت ضرورة ملحة لإنهاء الانقسام في ليبيا.

وأضاف أبو عجيلة في تصريح خاص لليبيا24، أن إجراء الانتخابات في موعدها مهم للغاية لأنها ستوحد البلاد وتنهي الانقسام، مؤكدًا أن مهمة السلطة التنفيذية الجديدة مقتصرة على إنجاز الانتخابات في موعدها بالإضافة إلى رفع المعاناة المعيشية عن الشعب الليبي، الذي يعاني الآن من كثير من المختنقات سواء السيولة في المصارف والكهرباء وجائحة كورونا وغير ذلك.

وتابع أبو عجيلة أن انقسام البلد أثر على معالجة هذه المشكلات بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه من أهم مهام السلطة التنفيذية الجديدة توفير الخدمات ورفع المعاناة عن المواطنين.

وأكد أبو عجيلة أن السلطة الجديدة أمامها تحدٍ آخر وهو توحيد المؤسسات سواء كانت عسكرية أو أمنية أو اقتصادية أو مالية، وتهيئة المناخ للانتخابات.

وأشار أبو عجيلة إلى أن هناك عائق أمام إجراء الانتخابات ألا وهو الجانب الأمني، مبينًا أن السلطة الجديدة إذا استطاعت أن تتغلب على هذا العائق فستكون مهمة إجراء الانتخابات سهلة، موضحًا أن المناخ الآن مناسب للتغلب على هذه المشكلة.

وأشار أبو عجيلة إلى أن السلطة الجديدة إذا نجحت في أن توصل الليبيين إلى الانتخابات بسلام وتُحسن الخدمات فستكون قد أدت ما عليها من مهام.

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