نائب وزير خارجية روسيا يبحث مع “المنفى” الوضع الليبي والإقليمي

أجرى الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اتصالاً هاتفيا برئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد منفي.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية، ناقش نائب وزير الخارجية الروسي مع المنفى الوضع الليبي والإقليمي، على ضوء نتائج أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وانتخاب القيادة الانتقالية من قبل أعضاء لجنة الحوار.

وأعرب بوغدانوف عن أمله في أن يصبح انتخاب القيادة الانتقالية معلما هاما على طريق تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في البلاد، كما أشار إلى نية موسكو تكثيف وتعزيز التعاون الروسي الليبي متعدد الأوجه، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وتقاليد الصداقة.