تشكيل فريق لإجراء مسوحات للنازحين بالبلديات واستحداث خريطة صحية للمناطق المستهدفة

اتفقت وزارة الدولة لشؤون الناحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني مع منظمة الصحة العالمية على تشكيل فريق طبي لإجراء مسوحات صحية للنازحين في البلديات واستحداث خريطة صحية للمناطق المستهدفة وذلك بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة.

جاء الاتفاق خلال لقاء المفوض بوزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، يوسف خلال، صباح اليوم الأحد، مع رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا، إليزابيث هوف، بحضور رئيس مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الدكتور غسان كريم، ومندوب عن مركز الطب الميداني والدعم والمسؤول الفني بالوزارة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن اللقاء استعرض المشروع المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، والعمل على تضمين فئة النازحين للاستفادة من الخدمات في البلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين ضمن المشروع.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس استعرض كذلك جهود مركز الطب الميداني والدعم بالشراكة مع الوزارة في حملة تعزيز صحة النازحين خلال سنة2020، والتي استهدفت 10 بلديات بالمنطقة الغربية وآخرها بلدية درج.

كما ناقش اللقاء التحديات التي تواجه النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم المتضررة من النزعات المسلحة، ورفع قدرات مراكز الرعاية الصحية الأولية بها لتقديم خدماتها لهم، حيث أشاد المفوض بوزارة الدولة لشؤون النازحين، يوسف جلالة بجهود منظمة الصحة العالمية في توفير الدعم الفني لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية كركيزة لتعزيز مراكز الرعاية الصحية.

وأكدت إدارة التواصل والإعلام أن المجتمعين اتفقوا «على تشكيل فريق عمل تحت إشراف مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، لإجراء مسوحات صحية للنازحين بما فيهم الكوادر الطبية والطبية المساعدة، في البلديات، واستحداث خريطة صحية للمناطق المستهدفة، وتنفيذ برامج عمل مشتركة بما فيها الزيارات الميدانية داخل وخارج مراكز الإيواء».

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن فريق العمل سيتولى عملية التنسيق وتحديد الاحتياجات الصحية الملحة وتوجيه النازحين للوصول لتلك المراكز، وإشراك العناصر الطبية النازحة في برامج بناء قدراتهم بإشراف مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

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