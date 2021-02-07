“الدبيبة” يكشف أولوياته الـ4 ومستقبل العلاقات مع تركيا

كشف رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة، أن حكومته ستكون حكومة تكنوقراط قائمة على الجدارة وإثبات نفسها بسلطتها في العمل، مؤكدا حرصه على ضمان تمثيل جميع شرائح ليبيا بشكل عادل، لكن التركيز سيكون على التكنوقراط.

وقال الدبيبة في تصريحات لوكالة “الأناضول” إن أولويات الحكومة الجديدة تتمثل في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والعمل على أزمة انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى مسألة صياغة الدستور وتشكيل “لجان سلام”.

ورداً على سؤال حول مضمون خطة إنشاء “لجان سلام”، لفت الدبيبة إلى أهمية تحقيق السلم الاجتماعي لحل الأزمة الليبية، لافتاً إلى أنهم سيُشكلون هذه اللجان “لإحلال السلام بين الليبيين داخل البلاد” وضمان الوصول إلى مرحلة الانتخابات في انسجام تام.

وحول اشتراط الحكومة الليبية حصول حكومة “الدبيبة” على ثقة مجلس النواب لتسليمها السلطة، قال “الدبيبة” إن حكومته بحاجة إلى موافقة مجلس النواب في طبرق ومن المنطقي أن تنتظر حكومة عبد الله الثني الكلمة النهائية من المجلس.

وعن مستقبل العلاقات مع أنقرة، قال رئيس الحكومة الجديدة إن “تركيا دولة حليفة وصديقة وشقيقة لديها قدرات كبيرة لدعم الليبيين للوصول إلى أهدافهم الحقيقية. تركيا شريك حقيقي لنا”.

وبشأن جانب العلاقات الاقتصادية، أشار “الدبيبة” إلى أنه يطمح لرفع مستوى التجارة بين البلدين إلى أعلى المستويات، مذكّراً بأن تركيا من البلدان القليلة التي واصلت فتح سفارتها في ليبيا فترة الحرب.

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