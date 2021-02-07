النعاس يوجه رسالة للحكومة الليبية الجديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

07 February, 2021

وجه عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، رسالة إلى الحكومة الليبية الجديدة “المؤقتة”، التي فاز فيها محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه برئاسة الحكومة المقبلة.

وقال النعاس في رسالته التي خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، “في رأيي الخاص: أنتم حكومة أزمة لمعالجة وضع بائس نتيجة الفوضى والفساد والمحاباة، ومهمتكم الرئيسية خدمة المواطن الليبي وزرع الثقة والأمل بالتحسّن نحو الأفضل. ينبغي ألا تحوي الحكومة على حقائب كثيرة ويجب التركيز على أهم المهام خلال 9 أشهر، ومنها: وجوب العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد وتوحيد مؤسسات الدولة. تحقيق الحياة الحرة الكريمة للمواطن الليبي أينما كان وتوفير الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والكهرباء والتعليم وتوفير الغذاء والسيولة والوقود. حماية المواطن وتوفير سبل الوقاية من الأوبئة بالتعاقد الفوري على استيراد الكمّامات اللازمة واللقاحات الفعّالة ومنحها “مجانا للمواطنين جميعا”. التفعيل الجِدّي لجهاز القضاء وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد. العمل على دعم نشر التوعية الدستورية بكل الوسائل الممكنة بمشاركة أعضاء الهيئة التأسيسية والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني في وسائل الإعلام العامة والخاصة كالقنوات الفضائية والإذاعات المحلية وعقد الندوات في المراكز الثقافية والمؤسسات التعليمية بأنواعها وذلك من أجل توضيح ما يتضمنه مشروع الدستور من نصوص وأحكام، ليكون المواطن الليبي على وعي ومعرفة بالمسار الدستوري حتى يقول كلمته الفاصلة بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء. التأكيد على أن الاستفتاء حق أصيل للشعب تضمنته النصوص الدستورية في الإعلان الدستوري وأن إصدار الدستور يجب أن يسبق الانتخابات العامة المحدّد لها يوم 24/ 12/ 2021، حيث يجب أن تكون الانتخابات وفق أحكام الدستور وذلك لضمان توافر الشروط الدستورية في الانتخاب والترشح إضافة إلى تقييد كل السلطات المنتخبة بالأحكام الواردة في الدستور (كالمساءلة والمحاسبة والمحاكمة والعزل) وذلك ترسيخا لمبدأ أن الشعب الليبي يصنع دستوره والشعب هو مصدر السلطات”.