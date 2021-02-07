خبير اقتصادي يطالب الحكومة الجديدة بتعديل سعر الصرف ورفع قيمة الدينار الليبي

قال الخبير الاقتصادي، فوزي عمار إنه يجب على الحكومة الجديدة أن تعمل على التجهيز للانتخابات في البلاد نهاية العام الجاري، رغم انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة.

وشدد عمار على أهمية تعديل سعر الصرف، ورفع قيمة الدينار الليبي، مع تحسن أسعار النفط لرفع المعاناة على محدودي الدخل، وعلاج التضخم، وحل مشكلة الدعم الذي يهرب خارج الحدود.

وأوضح عمار أن تلبية الحكومة الجديدة لبعض الاحتياجات الاقتصادية سيكون إيجابيًا، مؤكدًا أهمية تشكيل فريق حكومي مبني على الكفاءة وليس المحاصصة لزيارة كافة المدن الليبية، والوقوف على احتياجاتها العاجلة.

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