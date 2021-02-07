حملات تعقيم وتطهير للمنشآت العامة في بني وليد

أطلقت عدد من الجهات الحكومية بمدينة بني وليد حملات تعقيم وتطهير بكافة المنشآت العامة والمدارس والمساجد كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في المدينة.

وقال العضو المشارك في الحملة، محمد صالح لـ«بوابة الوسط» إن حملة التعقيم استهدفت عددا من المدارس والمرافق التعليمية استعدادا لاستقبال الطلبة والعودة للمدارس.

وأشاد صالح بكافة الجهات الحكومية ودورها في المبادرة بتعقيم المدارس والأماكن العامة والمساجد، معربا عن تقديره لكافة الكوادر العاملة في ظل جائحة كورونا.

وأكد صالح أن الحملة تحت إشراف إدارة الخدمات الصحية بني وليد ومراقبة التعليم بني وليد وعدد من القطاعات الخدمية والمستشفيات القروية داخل المدينة.

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