عقيلة صالح: يجب منح الفرصة للحكومة الجديدة.. “بشرط”

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، أنه يجب منح الفرصة للحكومة الجديدة “إذا سارت كما نحن نريد”.

وأشار صالح، في كلمة أمام حشد من مستقبليه بمدينة القبة، إلى أن عدداً من أعضاء لجنة الحوار هم من اقترحوا اسمه كمرشح، وأنه لم يكن مهتماً بالترشح، موضحاً أنه كان وراء بناء الجيش ومبادرة السلام.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن القوات الأجنبية ستخرج في الأيام القريبة من ليبيا، وأن المناصب السيادية والوظائف وثروة النفط ستوزع بالتساوي على الليبيين.

وشدد عقيلة صالح أن برقة ستنال حقوقها كاملة في الوزارات والسفارات، وأن هناك انفراجات في السيولة وعودة الرحلات الجوية والبرية قريبا، مؤكداً أن الأموال الليبية مجمدة ستبقى إلى حين صرفها بالصورة المثلى.

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