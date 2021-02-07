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عقيلة صالح: يجب منح الفرصة للحكومة الجديدة.. “بشرط”

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، أنه يجب منح الفرصة للحكومة الجديدة “إذا سارت كما نحن نريد”.

وأشار صالح، في كلمة أمام حشد من مستقبليه بمدينة القبة، إلى أن عدداً من أعضاء لجنة الحوار هم من اقترحوا اسمه كمرشح، وأنه لم يكن مهتماً بالترشح، موضحاً أنه كان وراء بناء الجيش ومبادرة السلام.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن القوات الأجنبية ستخرج في الأيام القريبة من ليبيا، وأن المناصب السيادية والوظائف وثروة النفط ستوزع بالتساوي على الليبيين.

وشدد عقيلة صالح أن برقة ستنال حقوقها كاملة في الوزارات والسفارات، وأن هناك انفراجات في السيولة وعودة الرحلات الجوية والبرية قريبا، مؤكداً أن الأموال الليبية مجمدة ستبقى إلى حين صرفها بالصورة المثلى.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • السيد عقيله قال (( أنه يجب منح الفرصة للحكومة الجديدة “إذا سارت كما نحن نريد”)) الحقيقه حكومه أختارها مستعمر محتل ثلث الوطن وهي بمثابة حكومة مستعمرات وطالما هي لم يختارها الليبيين فمن الصعب ان تسير كما يريد الليبيين فمن الواضح أنها حكومه أخوانية الإنتقاء تركية الهوي ولا يغركم كون الاشخاص ليبيين فحتي حكومة الفرقاطة كانت باشخاص ليبيين ولكنها كانت عميله بامتياز فرطت في سيادة واهدرت ثرواته والمواطن كان ولازال فقير معدم

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