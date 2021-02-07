تسجيل 1132 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 17 حالة وفاة، و1227 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الماضية.

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