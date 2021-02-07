تسجيل 1132 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 17 حالة وفاة، و1227 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الماضية.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
عقيلة صالح: يجب منح الفرصة للحكومة الجديدة.. “بشرط”
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
حملات تعقيم وتطهير للمنشآت العامة في بني وليد
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
شركة الكهرباء: سرقة أسلاك ضغط منخفض بمسافة 1200 متر على خط الخمس
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مراقب تعليم قمينس يتفقد الإجراءات الاحترازية في المدارس
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك