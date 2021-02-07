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تسجيل 1132 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 17 حالة وفاة، و1227 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الماضية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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