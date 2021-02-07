جبريل أوحيدة: يجب تشكيل حكومة أزمة من 13 وزيرا فقط

اقترح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن يشكل حكومة أزمة بعدد 13 وزيراً فقط محددة المهام والاختصاصات.

وقال أوحيدة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن برنامج الحكومة الجديدة يجب أن يكون واضحا وفق خريطة الطريق المحددة، وصولاً إلى انتخابات عادلة ونزيهة.

ودعا النائب البرلماني إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين لتقديم دراسة سريعة ومقترح لتجفيف منابع الفساد.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أول من أمس الجمعة عن النتيجة النهائية لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على السلطة الجديدة، والتي انتهت بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك أصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.