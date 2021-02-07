ليبيا الان

جبريل أوحيدة: يجب تشكيل حكومة أزمة من 13 وزيرا فقط

تم النشر منذُ 20 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اقترح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن يشكل حكومة أزمة بعدد 13 وزيراً فقط محددة المهام والاختصاصات.

وقال أوحيدة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن برنامج الحكومة الجديدة يجب أن يكون واضحا وفق خريطة الطريق المحددة، وصولاً إلى انتخابات عادلة ونزيهة.

ودعا النائب البرلماني إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين لتقديم دراسة سريعة ومقترح لتجفيف منابع الفساد.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أول من أمس الجمعة عن النتيجة النهائية لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على السلطة الجديدة، والتي انتهت بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

 وبذلك أصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • من يريد أي من الحكومه الجديده عليه التوجه بالطلب الي اردوغان ثم اردوغان سيحيل الطلب الي حكومة المستعمرات ومن ثم سيلبي طلبه بس اهم شئ التسلسل الصحيح في الاجراء اي يقدم الطلب للباب العالي ليمر علي اردوغان اولا وبعدها سيحال طلبك الي ليبيا للنظر فيه هكذا يتعامل المحتل مع المحميات الواقعه تحت سلطته

    رد