الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو المنفي لزيارة باريس

تلقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” وذلك لتهنئته علي توليه زمام رئاسة المجلس الرئاسي وتقديم الدعم له .
وبحسب التلفزيون الرسمي الليبي، تناول الاتصال علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وأهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات القادمة كما أكد الرئيس الفرنسي لـ”المنفي”، أن فرنسا تدعم وبقوة عملية السلام في ليبيا.
من جهته ثمن المنفى اتصال “ماكرون”، ودعمه للمجلس الرئاسي الجديد مُعربًا عن حرص ليبيا على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين، كما قدم الرئيس الفرنسي دعوة لرئيس المجلس الرئاسى الليبي من أجل زيارة فرنسا في أقرب وقت ممكن
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