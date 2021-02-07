الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو المنفي لزيارة باريس

تلقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” وذلك لتهنئته علي توليه زمام رئاسة المجلس الرئاسي وتقديم الدعم له .

وبحسب التلفزيون الرسمي الليبي، تناول الاتصال علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وأهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات القادمة كما أكد الرئيس الفرنسي لـ”المنفي”، أن فرنسا تدعم وبقوة عملية السلام في ليبيا.

من جهته ثمن المنفى اتصال “ماكرون”، ودعمه للمجلس الرئاسي الجديد مُعربًا عن حرص ليبيا على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين، كما قدم الرئيس الفرنسي دعوة لرئيس المجلس الرئاسى الليبي من أجل زيارة فرنسا في أقرب وقت ممكن