الصلح: نحو 4 ملايين ليبي مهددين بنقص المياه بسبب الفساد المالي والإداري

سلط المحلل السياسي علي الصلح، الضوء على التبعات الاقتصادية لأزمة المياه وانعكاساتها على المواطن الليبي بشكل مباشر.

وأكد الصلح، في تصريحات صحفية، أن أزمة المياه تثقل كاهل ملايين المواطنين في ليبيا ممن يضطرون لشراء احتياجاتهم من المياه بشكل يومي، في ظل شح المياه في كثير من المناطق.

وأضاف الصلح، أنه يجب أن يكون الأساس ضمن المشاريع الاستراتيجية للدولة الليبية، والتي تتطلب تنفيذًا عاجلًا، توفير سبل الحياة المناسبة للمواطن الليبي.

وشدد الصلح، على أن الفساد الذي تعاني منه ليبيا تسبب في هذا الوضع الراهن، لأنه كانت هناك مخصصات ومخططات لمشاريع المياه، لم تجد طريق التنفيذ بسبب الفساد.

وأشار الصلح، إلى أن أزمة المياه هي أزمة تتفاقم مع التطورات التي شهدتها ليبيا، مضيفا أن الحكومات السابقة كانت قد وضعت خططًا ومشاريع للمستقبل خاصة بمصادر جديدة للمياه وإنشاء محطات جديدة، لافتا إلى أنه قد تم الإنفاق على بعض تلك المشروعات؛ لكن الفساد المالي والإداري أثر بشكل كبير حتى وصل الوضع إلى ما هو عليه، ليتضرر نحو 4 ملايين ليبي ويصبحوا مهددين بنقص وشيك للمياه.

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