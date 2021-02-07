عمر الراشد: القيادة الجديدة بارقة أمل لإنهاء الانقسامات في ليبيا

اعتبر الناشط السياسي والمدني الليبي عمر الراشد أن القيادة الجديدة المنبثقة عن مؤتمر جنيف برعاية الأمم المتحدة تمثل بارقة أمل لليبيين.

وأضاف الراشد, في تصريح ل “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الأحد, أن انبثاق الحوار السياسي الليبي عن قيادة جديدة من شأنه إنهاء كل الأجسام والحكومات التي جثمت على صدور الليبيين.

وتابع بالقول بأن القيادة الليبية الجديدة انبثقت بعد صراع طويل بين الليبيين وبعد معاناة طويلة للمواطنين من انقسام مؤسسات الدولة وارتداد ذلك على المواطن البسيط طيلة السنوات العجاف السابقة.

وأشار الراشد إلى أن الشعب الليبي بارك بكل مكوناته وأطيافه القيادة الجديدة بعيدا عن التدخلات الخارجية وبعيدا عن المحاصصات, إضافة إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي أيدت وباركت بدورها مخرجات الحوار.

وأعرب الراشد عن أمله في أن تعمل القيادة الليبية الجديدة على رأب الصدع والمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسامات وعودة الحياة الطبيعية في البلاد شرقا وغربا وجنوبا.

وأكد محدثنا أن المواطن الليبي البسيط يرى في قيادته الجديدة بصيص أمل, موضحا أنه خلال أسابيع ستنال الحكومة ثقة البرلمان, وإن لم يكن تأخذها من أعضاء لجنة الحوار ال 75.

وشدد الراشد على أن كل الليبيين في الداخل والخارج انتظروا هذه الحكومة الموحدة بفارغ الصبر, مضيفا أنها ستكون حكومة وحدة وطنية لكل الليبيين.