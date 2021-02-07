بوعميد: المشهد الليبي قد يعود للمربع الأول

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

07 February, 2021

رأى رئيس المجلس الأعلى ورشفانة د. المبروك محمد أبو عميد، أن ما حدث في جنيف هو استكمال لمشروع مخطط له مسبقا.

وقال بوعميد في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز نجحت في تنفيذ مخططها على أكمل وجه حتى وصل الأمر بالمترشحين لنسيان طريقة اختيار لجنة الحوار وخارطة الطريق المرسومة للوصول للوضع الدائم والمقرر في 24 ديسمبر”.

وأضاف بوعميد، “إن كل المؤشرات تؤكد بأنه لا يمكن أن تتم الانتخابات في التاريخ المقرر لها للأسباب الآتية… أولا الاستفتاء على الدستور والذي تشير كل التوقعات بأنه سيتم رفضه وإعادة صياغته من جديد، وهذا الأمر يتطلب على الأقل 6 أشهر أخرى، والعامل الثاني هو تعثر وربما فشل لجنة 5+5 في تنفيذ بنود الاتفاق، والعامل الثالث المليشيات ورفضها تسليم أسلحتها وإعلان رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي قبل تنفيذ بنود الاتفاق العسكري 5+5 يعد مؤشر لصعوبة قيام الحكومة الجديدة القيام بمهامها المتمثلة في تهيئة البلاد للانتخابات من الناحية الأمنية، وتقديم الدعم المالي والسياسي للمفوضية العليا للانتخابات والتأكيد على استمرار توحيد المؤسسات خاصة المؤسسات الاقتصادية والرقابية والعسكرية، والحدّ من الفساد ومنع تأثيره على الانتخابات المقبلة وحل المليشيات ومن مهامها، أيضا المصالحة الوطنية التي تعد من أعقد الملفات خاصة في وجود المليشيات الجهوية والمناطقية وغياب مؤسسات الدولة الحقيقية وكذلك تنفيذ العفو العام وإخراج المساجين الذين تم سجنهم دون وجه حق وعودة المهجرين والنازحين والتي تعتبر من عوامل انعدام الثقة وزيادة الاحتقان لذلك فإن المشهد قد يعود للمربع الأول في ظل الصراع الإقليمي والدولي في ليبيا”.