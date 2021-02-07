النرويج: ما تم في جينيف خطوة مهمة ونتطلع للتعاون مع السلطة الجديدة

أعلنت حكومة مملكة النرويج، عن ترحيبها وتأييدها للنتائج التي حققها ملتقى الحوار الوطني الليبي في مدينة جنيف بتشكيل سلطة تنفيذية وانتخاب رئيس جديد للمجلس الرئاسي ورئيس للوزراء.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية، في بيان لها، إن ما تم في جنيف يعد خطوة مهمة حيث انتخب منتدى الحوار حكومة مؤقتة، معربة عن تطلعها للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، وتقديرها الجهود الدؤوبة التي تبذلها.

وأسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية أممية بجنيف السويسرية، يوم الجمعة الماضى، عن فوز قائمة تضم عبد الحميد دبيبة رئيساً للوزراء، ومحمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.