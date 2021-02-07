أبوبكر سعيد: على «السراج» أن يبادر فوراً بتسليم السلطة

أكد عضو مجلس النواب الموازي أبو بكر سعيد، أنه على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بقيادة فائز السراج، الإسراع بتسليم السلطة إلى المجلس الرئاسي الجديد بقيادة محمد المنفي.

وأضاف سعيد، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الكل يعلم أن مهام المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة محددة، والفترة الزمنية قصيرة جدًا، ويجب استغلال كل ساعة فيما تبقى لتحقيق الأهداف والمهام التي أوكلت للسلطة التنفيذية الجديدة، لافتا إلى أن أهمها الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر 2021 م.

وذكر النائب، أن أولى الخطوات، على المجلس الرئاسي الحالي أن يبادر فورًا ويسلم السلطة مباشرة للرئاسي الجديد، ويستمر الوزراء المفوضون في تصريف أعمال وزاراتهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن منح الثقة للحكومة يجب أن يتم في المواعيد المحددة.

يذكر أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، كانت قد أعلنت أول من أمس الجمعة عن النتيجة النهائية لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على السلطة الجديدة، والتي انتهت بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك أصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24