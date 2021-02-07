حويلي: اللجنة الدستورية تجتمع في الغردقة الثلاثاء

قال عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي عبد القادر حويلي، إن القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون جاهزة في الموعد المحدد، ولا علاقة لها بالاستفتاء على مشروع الدستور.

وأضاف حويلي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن أعضاء اللجنة القانونية خلال اجتماعهم مع البعثة في جنيف، اتفقوا على تقليص المقترحات الـ7 المتفق عليها، إلى مقترح أو اثنين لتقديمهما لملتقى الحوار السياسي لإجراء الانتخابات.

وأوضح أنه في حال تمكّنت اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة، من إجراء الاستفتاء في موعد لا يؤثر على الانتخابات، فسيتم الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة الدستورية سيعقدون اجتماعا الثلاثاء المقبل في الغردقة.