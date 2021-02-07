طاقم ألماني يجري أعمال صيانة للوحدة الغازية الثانية بمحطة الرويس

يجري طاقم فني من شركة «سيمنس» الألمانية أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الرويس غرب ليبيا والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 156 ميجاوات وتستغرق فترة انجازها 35 يوما، وفق ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة قاما رفقة العديد من المهندسين أمس السبت بزيارة ميدانية تفقدية لمحطة الرويس الغازية للاطلاع على أوضاع المحطة ومعالجة المشاكل الفنية التي تعاني منها ولقاء الطاقم الفني الألماني التابع لشركة «سيمنس» الذي يقوم بأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمهندسين المرافقين لهما اطلعا خلال الزيارة على المعدات وقطع الغيار اللازمة لصيانة الوحدة الغازية الثانية، مشيرة إلى أن الزيارة شملت كذلك «محطتي 400-220 ك.ف ومعاينة الأضرار التي تعرضت لها غرفتي التشغيل والتحكم من التعديات أثناء برمجة طرح الأحمال وإطلاق الرصاص على معدات الغرفتين».

وأوضحت الشركة أن الزيارة الميدانية لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام تهدف إلى الاطلاع على أوضاع الشبكة الكهربائية بكافة مناطق البلاد واستعداداً لمجابهة الذروة الصيفية القادمة ومتابعة أعمال الصيانة للعديد من الوحدات الإنتاجية لكافة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

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