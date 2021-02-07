الرئيس المصري يرحب باختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، مؤكدا دعم مصر لها وإجراء مزيد من التواصل معها خلال الفترة المقبلة، بعد تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة مجلس النواب الليبي، لافتا في تصريح له إلى أنها سلطة مؤقتة، دورها الإعداد للانتخابات المقبلة.

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