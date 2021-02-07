عقيلة صالح: يجب أن نعطي فرصة للحكومة الجديدة

أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، أن الطريق الساحلي سيتم فتحه خلال الأيام المقبلة.

وقال صالح، خلال وصوله إلى مطار الأبرق، :”كنت رافضا ترشيحي ضمن قوائم الحوار في جنيف لرئاسة المجلس الرئاسي، ولكن إصرار الوطنيين في لجنة الحوار الذين يهمهم أن تخرج ليبيا من هذه الأزمة، دفعهم إلى القيام بترشيحي، وكنت رافضا ذلك حتى لحظة تقديم القوائم”.

وأضاف صالح، :”نحن للجميع وليبيا للجميع وسيشارك بها الجميع، ويجب أن نعطي فرصة للحكومة الجديدة إن استطاعت أن تمشي كما نحن نريد، وإلا إذا حادت عن الطريق سيكون لنا موقف منها، لكننا لا نريد أن يسجل علينا أننا نبحث عن وظائف أو سلطة، مطالبنا ستتحقق 100%، وهو خروج القوات الأجنبية وستخرج في الأيام المقبلة من ليبيا، والمناصب السيادية ستوزع على أبناء ليبيا، وكذلك الوزارات و ثروة النفط”.

يشار إلى أن مشائخ وأعيان ومكونات منطقة الجبل الأخضر والنشطاء والسياسيين، استقبلوا عصر اليوم الأحد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مطار الأبرق الدولي بعد عودته من جمهورية مصر العربية.

وكان صالح في زيارة رسمية لدولة مصر بحث خلالها آخر تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب ما توصل إليه ملتقى الحوار المنعقد في جنيف السويسرية وانتخاب مجلس رئاسي وحكومة جديدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد وهو الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

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