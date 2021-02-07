الصغير: ليس من المنطق أن يترأس عقيلة جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة الكرادلة

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إنه ليس من المنطق أن يترأس عقيلة وهو يترأس قائمة خاسرة جلسة منح الثقة لحكومة للقائمة الفائزة في ملتقى الكرادلة .

وأضاف الصغير في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، تمسك عقيلة برئاسة البرلمان سيؤدي لانعقاد البرلمان في طرابلس أو أي مدينة أخرى، وسيخرج البرلمان من برقة، وهذا كرت مجاني يمنحه عقيلة لخصوم البرلمان وسيعرقل ما تم الاتفاق عليه،وينهي فعلياً أي قبول او بيان شكلي صدر منه في السابق.

وأسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية أممية بجنيف السويسرية، يوم الجمعة الماضى، عن فوز قائمة تضم عبد الحميد دبيبة رئيساً للوزراء، ومحمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.