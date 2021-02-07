المستشار صالح: يجب إعطاء الحكومة الجديدة فرصة للقيام بعملها

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم، إلى إعطاء الحكومة الجديدة فرصة للقيام بعملها، وعدم فتح مجال للفتن التي يمكن أن تحدث.

وأشار صالح إلى أن نتائج المبادرة التي أطلقها تحققت بنسبة 100%، والتي كان أهمها إيقاف الحرب وخروج المرتزقة الأجانب، بالإضافة إلى توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة، وتجميد أموال النفط حتى وصول الحكومة الجديدة.

وخلال كلمة له اليوم في مدينة القبة، أكد المستشار عقيلة صالح أنه لم يكن مهتما بالترشح للمجلس الرئاسي، بل إن عددا من أعضاء لجنة الحوار هم من اقترحوا اسمه لذلك، موضحا أنه هو من كان وراء بناء الجيش ومبادرة السلام.

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