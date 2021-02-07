عقيلة يدعو إلى إعطاء الفرصة للحكومة الجديدة

دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى «إعطاء الفرصة للحكومة الجديدة» التي من المقرر أن يشكلها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة تحت رئاسة المجلس الرئاسي الجديد بقيادة محمد المنفي.

واعتبر عقيلة صالح في كلمته لمستقبليه بمقر إقامته في القبة شرق ليبيا لدى عودته من رحلة خارجية، اليوم الأحد، أن ما جرى بملتقى الحوار السياسي هو «انتصار لليبيا»، نافيا ترشيح نفسه للسلطة الجديدة وإنما رشحه «وطنيون من لجنة الحوار» من أجل دعم مبادرته السياسية التي طرحها يوم 23 أبريل 2020.

وتوقع رئيس مجلس النواب فتح الطريق الساحلي «في اليومين القادمين» وتوفير السيولة النقدية، مؤكدا قيامه بكل واجباته وكل ما عليه «من أجل ليبيا»، واعدا مستقبليه أن القرارات في المستقبل ستخرج من «الجبل الأخضر».

وخاطب مستقبليه قائلا: «ستاخذو حقوقكم في الوزرات وفي السفارات وفي المؤسسات».

وشدد صالح على أنه «لا تفريط في الوطن ولا في حقوقنا نحن لم نبحث عن وظيفة أبدا ولم يسجل علينا تاريخنا حتى في الماضي»، مطالبا بـ«عدم فتح أي مجال للفتن» و«إعطاء فرصة للحكومة الجديدة إن استطاعت أن تمشي كما نحن نريد، وإذا حادت عن الطريق وسيطرت عليها جهات أخرى نحن سيكون لنا موقف».

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