إيطاليا ترحب بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا

رحبت إيطاليا بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، بتعيين رئيس للمجلس الرئاسي ونائبين له، ورئيس للحكومة.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإيطالية إن تعيين سلطات تنفيذية موحدة وشاملة لعملية الانتقال تمثل خطوة مهمة على طريق الاستقرار والتوحيد المؤسساتي في ليبيا، على ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم، داعيا جميع الفاعلين الليبيين والدوليين لمواصلة العمل تحت رعاية الأمم المتحدة وللصالح الأول للشعب الليبي، للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وتعزيز ازدهار البلاد.

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