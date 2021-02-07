رئيس”الوطنية لحقوق الإنسان”: “العدالة والبناء” لا يتعايش إلا في بيئة الحروب والانقسام والفوضى والفساد

قال أحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن حزب العدالة والبناء الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا ، لا يمكن التعويل عليه في الوصول إلى حل سياسي أو توافق وطني حقيقي أو المشاركة في بناء دولة القانون والمؤسسات ولا يمكن أو يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الوطني وبناء جيش وطني لليبيا أو اصلاح قطاع الأمن ، ولن يسهم في الوصول إلى إجراء الانتخابات العامة في البلاد المقرر لها أن تجري في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف حمزة في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، ولن يسهم في إنجاح أعمال اللجنة العسكرية المشتركة من خلال إجلاء المرتزقة الأجانب من على الأراضي الليبية ، لأن هذا الحزب ومن وراءه تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا ، لا يمكن أن يتعايشو مع حالة الدولة والاستقرار والمصالحة والسيادة الوطنية ، ولا يتعايشون إلا مع حالة الفوضي والانقسام والتناحر والتشرذم وحالة الفراغ الأمني واستمرار حالة سيطرة الجماعات والتشكيلات المسلحة التي من بينها الاجنحة العسكرية التابعة لها.

واستطرد، هذا الحزب لن يقبل بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة لطالما لم يعيد تنظيم صفوفه وتجهيز نفسه وهو يعي جيدا أنه ليس لديه قبول ولا شعبية في الشارع الليبي وحتما ستكون النتيجة خسارتهم أي انتخابات قادمة ولهذا لن يكونوا داعمين لتحقيق هذا الخيار والمطلب الرئيسي للشعب الليبي ، حزب العدالة والبناء لا يتعايش إلا في بيئة الحروب والانقسام والفوضى والفساد ، لأنه مثل البكتريا التي لا تتعايش إلا على الجروح الملتهبة التي تأخر علاجها .