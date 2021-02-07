دبيبة: سنشكل الحكومة في 3 أسابيع ثم ستعرض على البرلمان في طبرق لنيل الثقة

تصريحات كثيرة بشأن الخطوات القادمة التي ستقوم بها الحكومة التنفيذية الجديدة، أفصح عنها المنتخب لرئاسة الحكومة عبد الحميد دبيبة، بأنه سيتم تشكيل حكومة تكنوقراطية تمثل الوحدة الوطنية الليبية، وأكد دبيبة في مقابلة أجراها مع وكالة الأناضول أن تشكيل الحكومة سيكون في غضون 3 أسابيع، ليتم عرضها بعد ذلك أمام البرلمان الليبي في طبرق لمنح الثقة.
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قناة ليبيا
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